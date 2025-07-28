Ramaphosa: İsrail'in Gazze'yi açlığa mahkum etmesine dehşete düştük

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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Johannesburg'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere açlık ve kıtlık dayattığını belirterek durumu kınadı ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

CAPE Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'yi kasıtlı olarak açlığa mahkum etmesinden dehşete düştüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Johannesburg'ta düzenlenen Ulusal Kurtuluş Hareketi Zirvesi'nde, İsrail'in açlık ve kıtlık dayattığı Gazze'deki insani krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ramaphosa, Gazze'deki Filistinlilerin durumundan endişe duyduklarını belirterek, "Apartheid devleti İsrail'in Filistinlileri kasıtlı olarak açlığa mahkum etmesi karşısında dehşete düşüyoruz." dedi.

İsrail'i Gazze'ye gıda ve temel insani yardımların girişine izin vermeye ve sivillere yönelik saldırıları sona erdirmeye çağıran Ramaphosa, "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği insanlığa karşı suçları ve soykırımı en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, Gazze'de çocukların ve bebeklerin açlıktan ölmesini engellemek üzere uluslararası topluma küresel eylem çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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