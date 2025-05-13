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Ramaphosa'dan ABD'ye Güney Afrikalı Mülteciler Hakkında Sert Eleştiri

Ramaphosa'dan ABD'ye Güney Afrikalı Mülteciler Hakkında Sert Eleştiri
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Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD'den mülteci statüsü alan beyaz çiftçileri ülkeyi terk etmekle ve korkaklıkla itham etti. Ramaphosa, bu durumun sorunlardan kaçmak olarak nitelendirilemeyeceğini vurguladı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD yönetiminin zulme ve ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla mülteci statüsü verdiği Güney Afrikalı beyaz çiftçileri, ülkenin sorunlarından kaçmakla ve korkaklıkla itham etti.

Yerel Daily Maverick gazetesinin haberine göre, Ramaphosa, Free State eyaletinde katıldığı bir hasat festivalinde, ABD'ye iltica eden beyaz Güney Afrikalılara ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Ramaphosa, mültecilerin ülkelerini terk ettikleri için üzgün olduklarını tahmin ettiğini belirterek, "ABD Başkanı (Donald) Trump gibi birine sahip oldukları için heyecanlı hissediyor olmalılar." dedi.

Bu kişilerin Güney Afrika'daki değişim ve dönüşüme olumlu bakmadıkları için kaçtıklarını kaydeden Ramaphosa, "Güney Afrikalılar olarak dirençliyiz. Sorunlarımızdan kaçmıyoruz." diye konuştu.

Ramaphosa, "Ülkemizdeki tüm (etnik) gruplara bakarsanız, siyah ve beyaz, bu ülkede kaldılar çünkü bu bizim ülkemiz ve sorunlarımızdan kaçmamalıyız. Burada kalmalı ve sorunlarımızı çözmeliyiz. Kaçıyorsanız korkaksınızdır ve bu gerçek bir korkaklıktır." ifadesini kullandı.

Güney Afrika, ABD'ye iltica edenleri mülteci olarak nitelendirmiyor

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola da yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da beyazların ırksal temelli zulüm ve baskıya uğradığına dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.

Lamola, resmi istatistiklerin zulüm ve baskı iddialarını desteklemediğini kaydederek, ülkedeki suç olaylarının ırk ayrımı yapmaksızın herkesi etkilediğini söyledi.

Beyazlara yönelik herhangi bir zulüm olmadığı için, uluslararası mültecilik tanımına göre, iltica eden grubun bu statüye sahip olamayacağının altını çizen Lamola, "Gidenler, bize göre bu (mülteci) statüsüne hak kazanmamıştır." dedi.

Güney Afrikalı beyazlara mültecilik meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın 63 milyonluk nüfusunun yüzde 8'inden fazlasını oluşturan beyazların "siyahların liderliğindeki hükümet tarafından ırk ayrımcılığına" uğradığını iddia ediyor.

Güney Afrika'daki beyaz toplumun büyük bölümünü, yüzyıllar önce sömürge döneminde gelen Hollanda kökenli çiftçilerin torunları olan Afrikaner etnik grubu oluşturuyor.

Beyaz Saray'dan 7 Şubat'ta yapılan açıklamada, Güney Afrika'nın "2024 tarihli Toprak Kamulaştırma Yasası", İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davası ve İran ile "yakın ilişkiler" kararı gerekçe gösterilerek, bu ülkeye yönelik yardımlara son verilmesine ilişkin yürütme kararı alındığı belirtilmişti.

Trump, ayrıca Güney Afrika yönetiminin kendilerine kötü davrandığını ileri sürerek, "beyaz Güney Afrikalı çiftçilere" mülteci statüsü verilmesini gündeme getirmişti.

ABD hükümetinin, Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'ya gönderdiği ekiplerin, 8 binden fazla başvuruyu incelemesinin ardından yaklaşık 100 kişiye mülteci statüsü verilmişti.

Bu kişilerden 49'u, 11 Mayıs'ta Johannesburg'taki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkelerini terk etmişti.

Kaynak: AA / Murat Özgür Güvendik - Güncel
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