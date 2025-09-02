Ramallah'ta İsraillilerin Saldırıları Artıyor

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında bulunan Sincil beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı Filistinli aktivistler tarafından görüntülendi.

Filistinli aktivistlerin sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerde, belde sakinlerinden oluşan gönüllü devriyelerin gece saatlerinde uğradıkları taşlı saldırı aktarıldı.

Görüntülerde, aktivistlerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından şiddetli bir şekilde taşlandığı ve bir aktivistin yaralılar için ambulans çağırdığı anlar yer alıyor.

Sincil beldesindeki aktivistler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korunmak için son günlerde gece saatlerinde devriyeler atıyor.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki saldırıları son günlerde artarken, olaylarda 4 Filistinli hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Irkçı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, ağustos ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 1613 saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1016 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'ü aşkın kişi de gözaltına alındı.