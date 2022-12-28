Ramallah'ta Göz Yaşartıcı Gaz Bombasını Geri Atan Filistinli Gösterici Güncel Haberler RAMALLAH, 28 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Kalandia kontrol noktasında çıkan çatışmalar sırasında İsrail güvenlik güçlerinin ateşlediği göz yaşartıcı gaz bombasını geri atan Filistinli bir gösterici, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua) RAMALLAH, 28 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınlarındaki Kalandia kontrol noktasında çıkan çatışmalar sırasında İsrail güvenlik güçlerinin ateşlediği göz yaşartıcı gaz bombasını geri atan Filistinli bir gösterici, 27 Aralık 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria İsrail Aralık Güncel Haberler

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