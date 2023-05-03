Ramallah'ta Filistinliler ile İsrail Ordusu Arasında Çatışma Çıktı

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'nın hayatını kaybettiğinin duyurulmasını takiben Batı Şeria'nın Ramallah kentinde onlarca Filistinli, İsrail güçleri ile çatıştı.

Ramallah merkezli Sağlık Bakanlığının aktardığına göre İsrail ordusu tarafından yaralanan en az 7 Filistinli, tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Filistinli Tutuklular Kulübü Derneği adlı sivil toplum kuruluşu, günün erken saatlerinde yaptığı basın açıklamasında 86 gündür açlık grevinde olan Hıdır Adnan'nın hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail Hapishane Hizmetleri de açıklamasında 45 yaşındaki Adnan'ın "Nitzan Hapishanesi'ndeki hücresinde bilincini kaybetmiş şekilde bulunduğunu" duyurmuştu.

Açıklamada, "Sağlık personelinin kalbini tekrar çalışma gayretlerinden sonra kendisi Assaf Harofeh Hastanesi'ne sevk edildi ve hastanede hayatını kaybettiği teyit edildi" ifadeleri kullanıldı.

İsrail Hapishane Hizmetleri'nin açıklamasında, "Adnan, açlık grevi sırasında sağlık muayeneleri yaptırmayı ve tedavi görmeyi reddetti" denildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ramallah'tan bildiriyor.(XHTV)