BURSA Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki ralli pistine atılan molozlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Geniş bir alana yayılan ve etrafı kara bulutların sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Ralli pistinde çıkan yangın paniğe neden oldu

BURSA Orhangazi'de İznik Gölü sahilindeki ralli pistine atılan molozlar henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Geniş bir alana yayılan ve etrafı kara bulutların sardığı yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.

Olay sabah 10.00 sıralarında İznik Gölü Orhangazi Sahilinde bulunan RalliKros pistinin yanındaki boş alanda meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir süredir moloz atıklarının döküldüğü alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın geniş bir alana yayıldı

Molozlar, inşaat atıkları ev malzemelerinin yer aldığı atıklardaki yangın bir anda geniş bir alana yayıldı. Kara dumanların yükseldiği bölgeyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Moloz atıklarının kim yada ne şekilde yakıldığı ise belli olmadı. Etrafa zararlı duman yayılmasına neden olan yangına ise vatandaşlar tepki gösterdi.