Rakka'da PKK/YPG ve Suriye Savunma Bakanlığı Güçleri Arasında Çatışma
Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile PKK/YPG arasında çatışmalar yaşandı. Yerel kaynaklar çatışmaların şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin takviye birlikler gönderdiğini bildirdi. Güvenlik durumu kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin bilgi verilmedi.
Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde, Suriye Savunma Bakanlığı güçleri ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ Ypg arasında Madan Ganim Ali hattında çatışma çıktı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmaların yer yer şiddetlendiğini ve PKK/YPG'nin ise takviye birlikler gönderdiği aktardı.
Çatışmalar nedeniyle bölgede güvenlik durumu daha da kötüleşirken, ölü ve yaralılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel