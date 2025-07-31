Rakka'da Altın Arayan Gençlerin Hayal Kırıklığı

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Suriye'nin Rakka şehrinde bazı gençler, Fırat Nehri kıyısında altın bulma umuduyla arama yaparken, altın sandıkları parçaların aslında pirit olduğu anlaşıldı. Genc¸ler, sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine harekete geçti.

Suriye'nin Rakka şehrinin El Buhamid köyünde bazı gençlerin Fırat Nehri kıyısında "altın araması" sosyal medyada gündem oldu.

Baladi News'in haberine göre, Rakka'nın El Buhamid köyündeki bazı gençler "söylentiye inanarak" zengin olma ümidiyle Fırat Nehri kıyısında altın bulmaya çalıştı.

Köyün ileri gelenlerinden Muhammed Ebu Salih el-Tıyavi, köylerinde Fırat kıyısında altın parçaları bulunduğuna dair söylentilerin yayılması üzerine bazı köylülerin nehir kıyısında rastgele arama yapmaya başladığını ifade etti.

Ancak incelemeler sonucunda, altın sanılan maddenin aslında "pirit" ya da bilinen adıyla "yaldızlı altın" olduğu ortaya çıktı.

Fırat Nehri'nin su seviyesinin düşmesi, pirit içeren kaya oluşumlarının ortaya çıkmasına neden oluyor.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker - Güncel
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