Rahşan Düren'in 'Verwegenheit' Sergisi Uzatıldı
Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan 'Verwegenheit' isimli kişisel sergisi, yoğun ilgi nedeniyle 15 Mart'a kadar uzatıldı. Beyoğlu'ndaki Tarhan Han'da yer alan sergide, 100 eser sanatseverler tarafından beğeniye sunuluyor.
Sanatçı Rahşan Düren'in pentür ve duvar resmi çalışmalarından oluşan yedinci kişisel sergisi "Verwegenheit", sanatseverlerin yoğun ilgisi nedeniyle 15 Mart'a kadar uzatıldı.
Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Tarhan Han'da yer alan ve sinematografik bir kurguya sahip sergide, 100 eser beğeniye sunuluyor.
Serginin Almanca kökenli adı "Verwegenheit" korkusuzluk, atılganlık ve cüretkarlık anlamlarına geliyor.
15 Ekim 2024'de kapılarını açan sergi, bugüne dek 300 bine yakın sanatsever tarafından ziyaret edildi.