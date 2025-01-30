Rahmi M. Koç Müzesi, Yeni Objelerle Zenginleşiyor

Sanayi, iletişim ve ulaşım tarihindeki gelişmeleri yansıtan Türkiye'nin ilk sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 20 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonunu yeni parçalarla zenginleştiriyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre Alman donanmasında görev yapan Emden F 210 firkateynine ait radar ekranı, 19. yüzyıldan kalma pirinç teodolit, 1930'larda üretilen taksimetre, 1880'lerde üretilmiş bir buhar makinesinin çalışan modeli ve ses heykeli, 2024'te müzenin kalıcı koleksiyonuna eklenen parçalar arasında yer aldı.

Koleksiyona katılan objeler, müzenin atölyesinde restore edildikten sonra sergilenmeye başladı.

Radar ekranı

Hollanda menşeili Signaal markalı radar ekranı, 1983-2013'te Alman donanmasında görev yapan Emden F 210 firkateyninde kullanıldı. NATO görevlerinde yer alan, Aden Körfezi'nde birçok korsan faaliyete başarıyla müdahale eden firkateyn, 15 Haziran 2013'te aktif hizmetten çıkarıldı.

Firkateynlerde kullanılan radar sistemleri, korsan gemilerinin izlenmesine, saptanmasına ve takip edilmesine yardımcı olurken gece karanlığında ve kötü hava koşullarında da etkili çalışarak, gemilerin güvenliğini sağlıyor. Tarihe tanıklık eden bu radar ekranı müzenin Denizaltı Sergi Salonu'nda sergilenmeye başladı.

Pirinç teodolit

Genellikle mühendislik, haritacılık ve inşaat projelerinde kullanılan açı ölçüm cihazı teodolit, yatay ve dikey düzlemlerdeki açıları hassas bir şekilde ölçerek doğru ölçümlerin alınmasını sağlıyor.

19. yüzyılın sonlarında, teodolit, teleskop, mikroskop ve diğer hassas ölçüm cihazları üretimiyle tanınan İngiliz optik cihaz üreticisi E. R. Watts & Son tarafından üretilen obje, Mustafa V. Koç Binası üst katta Bilimsel Aletler vitrininde sergileniyor.

TAXI BB Taksimetre

İlk taksimetre, 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya'da icat edilmekle beraber, taksimetreler 1930'larda yaygın olarak kullanılmaya başladı.

Şehir hayatının dinamizmini, taksi dünyasının dönüşümünü ve ulaşımın tarihsel evrimini gözler önüne seren ve 1930'ların Fransa'sında üretilen bu mekanik taksimetre, Tersane Erdoğan Gönül Galerisi'nde görülebilecek.

Ses Heykeli

Mart 2024'te Ankara Rahmi M. Koç Müzesi'nde gerçekleştirilen "Ses Heykelleri Sergisi" kapsamında Prof. Dr. Yusuf Kemal Kemaloğlu ve Prof. Dr. Güven Mengü tarafından tasarlanan heykel, sergi sonrası müzeye hediye edildi.

Heykelde, "Rahmi M. Koç Müzesi 30 yaşında" cümlesinin frekans ve yükseklik olarak iki eksende belirtilmiş grafiği, lazer şekillendirme ile üç boyutlu olarak aktarılıyor. Heykel, Rahmi M. Koç Galeri'de sergileniyor.