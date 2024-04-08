Rahmi M. Koç Müzesi Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilere kapılarını açıyor

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçirmeyi planlayanlara kapılarını açıyor.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, Haliç kıyısında 1994 yılından bu yana sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin mirasını yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, arife ve bayramın birinci günü kapalı olacak. 11- 14 Nisan arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler müzede, klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar müzenin zengin koleksiyonundaki objeler ile yeni ve farklı keşifler yapabilecek.

Klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemi ve teknelere kadar farklı dönemlerden 16 binin üzerinde objeden oluşan zengin koleksiyonuyla her yaş grubuna hitap eden müze, ziyaretçilerine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunuyor. Müzede bilimsel aletler, makineler, iletişim araçları da görülebilecek objeler arasında yer alıyor.

Rahmi M. Koç Müzesi'ndeki eski dükkanların yeniden canlandırıldığı nostaljik sokak da ziyaretçileri 19. yüzyılda gezintiye çıkartıyor.