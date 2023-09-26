Rahmi Aşkın Türeli'den Orta Vadeli Program Değerlendirmesi: Dilek ve Temenniler Belgesi Niteliğinde

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) için, “Adeta dilekler ve temenniler belgesi niteliğinde. Böyle bir yapının içinde, ortada bütüncül inanılır bir program olmadığı zaman da ekonomideki karar alıcılar da buna inanmıyor ve güvenmiyor” değerlendirmesini yaptı. Türeli, programda gelir adaletine ilişkin hiçbir ifade yer almadığını da kaydederek, “OVP’ye bakıyorum, buna ilişkin hiçbir şey yok. Gelir dağılımının düzeltilmesine ilişkin hiçbir ifade, tedbir ve politika yok" dedi.

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: AZİZ TURAN METİN

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın açıkladığı Orta Vadeli Program ( Ovp ) için, "Adeta dilekler ve temenniler belgesi niteliğinde. Böyle bir yapının içinde, ortada bütüncül inanılır bir program olmadığı zaman da ekonomideki karar alıcılar da buna inanmıyor ve güvenmiyor" değerlendirmesini yaptı. Türeli, programda gelir adaletine ilişkin hiçbir ifade yer almadığını da kaydederek, " Ovp'ye bakıyorum, buna ilişkin hiçbir şey yok. Gelir dağılımının düzeltilmesine ilişkin hiçbir ifade, tedbir ve politika yok" dedi.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Grup Sözcüsü Rahmi Aşkın Türeli, iktidarın yeni açıkladığı OVP'yi, Merkez Bankası'nın kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına ilişkin asgari faiz zorunluluğunu kaldırmasını ve Anayasa Mahkemesi'nde perşembe günü görüşülecek ikinci motorlu taşıtlar vergisi düzenlemesini değerlendirdi. Türeli, Merkez Bankası'nın KKM adımıyla ilgili, "Türkiye'de hala insanlar ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu politika çerçevelerine inanmıyorlar. OVP'deki hedeflerin hemen hemen hiçbiri inanılır değil. Bunu yapmadığınız zaman vatandaşın dövize yönelmeyeceğinin bir garantisi yok. Buradan çıkan parayı tabii ki TL'ye yöneltmek olumlu bir şey olacak ama her zaman için tekrar dövize bir dönüş olabilir" dedi.

Türeli, iktidarın halen ciddi bir ekonomik programı ortaya koyamadığını kaydederek, "OVP'nin bir inanırlığı yok. Bunun için ekonomideki karar alıcıların, hane halklarının, şirketlerin inandığı bir yapıyı kurmadığınız zaman. Aynı şekilde yabancı sermaye Türkiye'ye gelecekse, Türkiye'nin gelecek ekonomik çerçevesinin ne olacağını, hangi programın uygulanacağını görmedikleri zaman, bu tip önlemlerle ekonominin sadece bir bölümüne ilişkin alınmış tedbirlerle çok ciddi bir başarı elde etmek kolay bir iş değil. Bütüncül, derli toplu bir program gerekiyor. Bu değil işin sadece KKM kısmındalar. Ekonominin iyiye gideceğinin inancın oluşması gerekiyor" diye konuştu.

ENFLASYONUN YÜZDE 75 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ AÇIKLADI

Türeli, faiz artışlarına rağmen dövizin de artmaya devam ettiğini ve yıl sonunda da enflasyonun yüzde 75'ler seviyesinde gerçekleşeceğini belirterek şöyle konuştu:

"Buradaki iş sadece Mehmet Şimşek değil. Uzun zamandır söylüyoruz, 2018 yılında geçilen bu sistem tek adam sistemidir. Bu tek adam sisteminde bütün kararlar Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanı istediği kişileri bakan olarak atıyor, Merkez Bankası Başkanı olarak atıyor. İstediği zaman görevden alıyor. Herhangi bir kriter yok ortada"

"DİLEKLER VE TEMENNİLER BELGESİ NİTELİĞİNDE"

Ekonomideki büyüme hızının yavaşladığına dikkat çeken Türeli, ekonomideki yeni yönetimle sorunların çözülmeyeceğinin OVP'de görüldüğünü ifada etti. Türeli şunları söyledi:

"Adeta dilekler ve temenniler belgesi niteliğinde. Böyle bir yapının içinde, ortada bütüncül inanılır bir program olmadığı zaman da ekonomideki karar alıcılar da buna inanmıyor ve güvenmiyor. O anlamda da beklenen iyileşme oluşmuyor."

"GELİR DAĞILIMININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HİÇBİR İFADE YOK"

Türeli, kurumların da yıprandığını ve buna örneğin de TÜİK olduğunu açıkladı. Türeli, ülkedeki gelir dağılımının bozulduğuna da dikkat çekerek, 2016 yılında milli gelirden emeğin aldığı payın yüzde 36 iken, şimdi yüzde 26'ya düştüğünü belirtti. Türeli, "OVP'ye bakıyorum, buna ilişkin hiçbir şey yok. Gelir dağılımının düzeltilmesine ilişkin hiçbir ifade, tedbir ve politika yok. Aile destekleri sigortamız var bizim CHP olarak, toplumumuz hatırlar. Ona ilişkin bir sistemi öneriyorlar, onun dışında bir şey yok. O zaman nasıl düzelteceksiniz ekonomiyi" diye sordu.

"BUGÜN EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ, YARIN KONUT VERGİSİ"

Türeli Anayasa Mahkemesi'nin, önünde olan motorlu taşıtlar vergisinin ikinci kez alınmasına ilişkin düzenlemeyi iptal etmesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

"Bir ek bütçe getirdiler, 1 trilyon 119 milyar liraydı. Bunun içinde ek motorlu taşıtlar vergisinden beklenen gelir, 33 milyar civarında. Çok düşük bir para, bir şey değil. Neden bunu yapıyorsunuz, neden vatandaşın üzerine? Zaten vergiler ve zamlarla beli bükülmüş olan vatandaşın üzerine neden bir daha bir ek motorlu taşıtlar vergisi getiriyorsunuz. Ayrıca bu aykırı, Anayasa'ya da aykırı. Sonuçta hukuki güvenlik ilkesi var. Onun içinde vergilerin ve miktarın ne olacağı bellidir. Siz geliryorsunuz birden bire bunu çıkarıyorsunuz... Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edileceğini düşünüyoruz. Zaten 2003 yılında böyle bir konuda iptal kararı verilmiş. Bunu bekliyoruz. İptal olacak, öyle görünüyor, öyle olması da gerekli. Bir hukuk sistemi içinde öngörülebilir olması gerekir. İstediğiniz zaman kafanıza göre, bugün ek motorlu taşıtlar vergisi, yarın ek konut ve benzeri vergi. O zaman bütçe nerede kaldı?"