Üye Girişi
Haberler

Rahim Kanserini Yenen Kadın, Çanta Örgüsüyle Kanserli Çocuklara Yardım Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da rahim kanserini yenen Nilgün Yalçın, çanta örgüsü yaparak elde ettiği geliri kanserli çocuklara bağışlıyor. Erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayan Yalçın, daha çok çanta örerek bağış yapmak istediğini belirtti.

ANTALYA'da rahim kanserini erken evrede yenen Nilgün Yalçın (64), tedavisinin ardından öğrendiği çanta örgüsünü ilerletti. Örgülerden elde edilen geliri kanserli çocuklara bağışlayan Yalçın, "Kanser zor bir hastalık. Çocuklar acı çeksin istemiyorum. Elimden geldiğince çok çanta örüp, gelirini LÖSEV'e bağışlıyorum. Çocuklara bir damla ışık olursam, çok mutlu olurum" dedi.

Döşemealtı ilçesinde yaşayan Nilgün Yalçın, 2018 yılı Ağustos ayında rahim kanserine yakalandı. Erken evrede özel bir hastanede tedavi görmeye başlayan Yalçın, 2018 Eylül ayında ameliyat olarak lenflerini, yumurtalıklarını ve rahmini aldırdı. 4 kür kemoterapi alan Yalçın, kanseri kısa sürede yendi. Arkadaşının yönlendirmesiyle çanta örmeye başlayan Yalçın, satışlarından elde ettiği geliri kanserli çocuklar için bağışlıyor.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARDI

Yaşadığı süreci anlatan Nilgün Yalçın, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Birinci evrede rahim kanseri teşhisi koyulduğunu söyleyen Yalçın, "En büyük şansım, kontrollerimi zamanında yaptırarak ilk evrede haberdar oldum. Daha sonra tedavilerime başlandı. Rahim, lenf ve yumurtalıklarım alındı. Agresif hücreli bir kanser türüymüş, o yüzden tedavilerim daha hızlı devam etti. 4 kür kemoterapi aldım. Şimdi gayet iyiyim. Kanser süreci çok zordu. Benim için en kıymetli olan ailemin, dostlarımın ilgisiydi. Onların sayesinde güzel bir tedavi süreci geçirdim, bunu hep birlikte Allah'ın izniyle aştık. En önemlisi, zamanında teşhis. Erken tarama programlarından faydalanıp, daha sonra da kontrollerinizi yaptırmanızı tavsiye ederim" diye konuştu.

UMUT ÇANTALARI, KANSERLİ ÇOCUKLARA IŞIK OLUYOR

Çanta örme macerasını anlatan Nilgün Yalçın, "2021 veya 2022 yılında arkadaşım Belgin, 'Abla sana çanta örmesini öğreteyim' dedi. Sağ olsun, bana çanta örmeyi öğretti. Hayatıma güzellik kattı. Sonra çanta örmeden elde ettiğim parayı kazanca çevirip, 'LÖSEV'e bağışlayayım' dedim. 'LÖSEV'de kanserli çocuklar için bir umut, bir ışık olayım' dedim. Çok az bir şey ama kazancımı LÖSEV'e bağışlıyorum. Kanser zor bir hastalık. Kemoterapi de çok zor. Ağrılı bir süreç. Maddi manevi çocuklara faydam olmasını istedim. 'Belki benden başka insanlar da görür, onlara örnek olurum' diye düşündüm. Allah korusun, benim de 2 torunum var. Çocukları da çok seviyorum. Çocuklar acı çeksin, üzülsün, istemiyorum. O yüzden böyle bir şey düşündüm" dedi.

DAHA ÇOK ÇANTA ÖRÜP, BAĞIŞ YAPMAK İSTİYOR

Nilgün Yalçın, el işlerinin ve sosyal faaliyetlerin insanın yaşama tutunmasını sağladığını belirterek, "Kansere yakalananlar da umutlarını hiç yitirmesin. Aile bağı çok önemli, mutlaka iyileşecekler, şifa bulacaklar. İnsanın bir uğraşısının olması çok güzel. O yüzden herkes bu tür projelerde bulunabilir. Elimden geldiğince daha çok çanta örüp bunun gelirini LÖSEV'e bağışlamak istiyorum. Çocuklara bir damla ışık olursam çok mutlu olurum" diye konuştu.

HABER: Asli Duran - KAMERA: Burak YALMAN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Sağlık Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Resmi Gazete bugün (18 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title