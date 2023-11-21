Nevşehir'de aracında rahatsızlanan sürücü acil servise girerken önce güvenlik kulübesine, sonra da 3 araca çarparak durabildi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ve yaralılar özel hastanede tedavi altına alındı. Güvenlik kabininin ve araçların boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.

Rahatsızlanan sürücü aracıyla hastaneye daldı...O anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de aracında rahatsızlanan sürücü acil servise girerken önce güvenlik kulübesine, sonra da 3 araca çarparak durabildi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 50 AAR 157 plakalı otomobilin sürücüsü Atıf B. seyir halindeyken aracında bir anda rahatsızlandı. Yol üzerindeki özel bir hastaneye gitmeye çalışan Atıf B. hastaneye girerken önce güvenlik kulübesine, daha sonra da park halinde bulunan 50 ABL 754, 38 YE 964 ve 50 BG 989 plakalı üç farklı arabaya daha çarptı. Çarpmanın etkisi ile yıkılan güvenlik kabini de bir başka aracın üzerine devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araç sürücüsü ve yaralılar özel hastanede tedavi altına alındı.

Güvenlik kabininin ve araçların boş olması muhtemel bir faciayı engelledi.