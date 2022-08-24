Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpeği kurtardı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde derede akıntıya kapılan köpek, burada eğitim alan rafting rehberi Emre Efe Duman'ın (17) müdahalesi ile kurtarıldı.

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde derede akıntıya kapılan köpek, burada eğitim alan rafting rehberi Emre Efe Duman'ın (17) müdahalesi ile kurtarıldı.

Türkiye Rafting Federasyonu ile Orhaneli Belediyesi'nce projelendirilen Kocasu Deresi parkurunda eğitim veren rafting hocası, akıntıya kapılan bir köpeğin sürüklendiğini fark etti. Hocasının uyarısı ile bottan atlayan rafting rehberi Emre Efe Duman, kısa sürede köpeği dereden çıkarıp, kurtardı. O anlar, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Orhaneli Rafting Tesisi'nde bakılan köpek ise kendisini kurtaran Duman'ın yanından hiç ayrılmıyor.