"Rafadan Tayfa" karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu - Haberler

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"Rafadan Tayfa" karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu

AA - Mesut Zeyrek - Güncel
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'Rafadan Tayfa' karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu

Almanya'nın Duisburg kentinde, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterleri tiyatro gösterisi yaptı.

Almanya'nın Duisburg kentinde, TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterleri tiyatro gösterisi yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının organize ettiği gösteri, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Duisburg Merkez Camisi'nde gerçekleştirildi.

İki seans sunulan ücretsiz tiyatro gösterisinde çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izledi, şarkılara eşlik etti.

Gösteriye gelen çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

Avrupa turnesi sürecek

Rafadan Tayfa kahramanları, Avrupa turnesi kapsamında, 4 Haziran'da Norveç'in Drammen, 5 Haziran'da İsveç'in Stokholm, 6 Haziran'da İsveç'in Malmö, 7 Haziran'da Danimarka'nın Kopenhag, 8 Haziran'da ise Danimarka'nın Fredericia şehrinde sahne alacak.

AA / Mesut Zeyrek - Güncel

Duisburg Haziran Almanya Tiyatro Güncel Haberler

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