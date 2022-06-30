Radisson Otel Grubu, dünya çapında bölge ofisleri kurarak büyüme planlarını genişletiyor

Radisson Otel Grubu, 2022'ye yaptığı güçlü başlangıç sonrası Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) ve Asya Pasifik (APAC) bölgelerindeki hedef pazarlarda büyük genişleme planları yapmaya devam ediyor.

Radisson Otel Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Radisson Otel Grubu, 2021'de imzaladığı anlaşmalarla şimdiye kadarki en güçlü yılını kaydederken kısa bir süre önce bir önceki yılı geride bırakacak bir performans ortaya koymak için 2022 yılı hedeflerini duyurdu.

Grup ayrıca, APAC bölgesindeki çeşitli marka ve ortaklıklarının gücünden faydalanarak 2025'e kadar bölgede önemli büyüme kaydetmeyi hedeflediğini açıkladı.

Radisson Otel Grubu, bu yıl içinde şimdiye kadar Türkiye, Yunanistan, Madagaskar ve Çin gibi hedef ülkelerde 100'ün üzerinde imza duyurusu ve otel açılışı gerçekleştirdi. Grup, yaşam tarzı segmentinde Almanya, Türkiye, İspanya, Suudi Arabistan, Hırvatistan ve Estonya'da Radisson Collection otellerinin imza ve açılış süreçlerini tamamlarken, Radisson Collection portföyündeki otellerin sayısı 50'ye yaklaştı.

Üst kalite lüks segmentte Avrupa'nın en büyük otel markası olan Radisson Blu Barcelona, Mykonos, Madagaskar, Ürdün, Lanzarote ve Galle gibi önemli turistik yerlerde çok sayıda yeni otelle anlaşma yaparak açılışlarını gerçekleştirdi ve portföydeki toplam otel sayısı 394'e yükseldi.

Yaz sezonu öncesinde Yunanistan, Senegal, Türkiye ve Mısır'da resort oteller açan Grup, Hırvatistan'da Adriyatik kıyısındaki ilk Radisson Collection oteli olan Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel'in açılışını gerçekleştirdi. Radisson Otel Grubu, Radisson Blu 1882 Hotel, Barcelona Sagrada Familia ve Radisson Collection Hotel, Gran Vía Bilbao tesislerini açarak Madrid'de planlanan Radisson RED otelinin açılışı öncesi faaliyet alanını artırmaya devam etti.

Grubun dönüşüm markası Radisson Individuals, Mısır ve Türkiye gibi yeni pazarlarda faaliyete geçerken Birleşik Krallık, Gana, Polonya ve Norveç'teki faaliyetlerin kapsamı genişletildi ve markanın toplam portföyü operasyonda ve yapım aşamasında olan 60'ın üzerinde otele ulaştı. Grup, Hindistan'da 2025'e kadar ülkedeki faaliyet alanını iki katına çıkarak 250 otele ulaşma planı kapsamında markanın heyecan verici bir uzantısı olarak Radisson Individuals Retreats'in lansmanını gerçekleştirdi.

Grubun imzası niteliğindeki minimalist İskandinav stili ve EMEA'da en hızlı büyüyen markası olarak bilinen Radisson, Radisson Hotel Liege City Centre'ın ülkedeki 15. oteli olarak açılmasıyla birlikte Belçika dahil yeni pazarlarda faaliyete geçti. Radisson markası, EMEA ve APAC bölgelerindeki Fransa, Polonya, Senegal, Sri Lanka, Yunanistan, Türkiye ve Maldivler'de başka otellerle anlaşma imzalayarak açılışlarını gerçekleştirdi ve markanın portföyünde bulunan operasyondaki ve yapımı süren otel sayısını 290'a çıkardı.

Riyad'da bir bölge ofisi açacak

Grup, geçen ay önemli şehirlerde premium yaşam markası art'otels'den oluşan bir portföy oluşturmak ve grubun Avrupa'daki marka portföyü genelinde büyüme olanaklarıyla ilgili iş birliği yapmak amacıyla PPHE Otel Grubu ile stratejik ortaklığının uzatıldığını duyurdu.

EMEA'daki büyüme çerçevesinde özellikle grubun orta ölçekli yaşam markası prizeotel'in genişletilmesine odaklanılırken, markanın Birleşik Krallık'ta faaliyete geçmesi dahil gelecek 5 yılda seçili ülkelerde 45 yeni anlaşma yapılması öngörülüyor. Marka, bu yılın başında ilk otelini Viyana'da açtı.

Grup, iddialı genişleme planlarını hayata geçirmek ve temel pazarlarda uzman desteği sunmak için bu yılın ilerleyen zamanlarında Riyad'da bir bölge ofisi açacak. Grup ayrıca, yerel geliştirme ve operasyon ekiplerinin sayısını artırmak için Bangkok, Ho Chi Minh City, Jakarta ve Sydney'de de yeni Özel İş Birimleri kurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Radisson Otel Grubu Küresel Geliştirme Başkanı Elie Younes, "Çin ve APAC bölgesinde kısıtlamaların azalmasıyla birlikte, bu yılın ikinci yarısında bu pazarlarda önemli büyüme hedefliyoruz. Çin güçlü iç taleple dirençli bir pazar olduğunu gösterdi ve biz de faaliyetlerin ülke çapında yeniden başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Otel sahiplerine ve yatırım paydaşlarımıza sürekli destekleri için teşekkür ediyor ve birlikte daha fazla olanağı keşfetmek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.