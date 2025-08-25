Radio France Çalışanları Süresiz Greve Gitti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransız devlet radyosu Radio France'ın yayınları, sendikaların grev kararı alması nedeniyle kesintiye uğradı. Çalışanlar, yönetimin yeni düzenlemelerine karşı çıkıyor.

Fransız devlet radyosu Radio France yayınları, çalışanların greve gitmesi nedeniyle kesintiye uğradı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen sendikalarından CGT dahil CFDT, FO, SNJ, SUD ve UNSA sendikalarının çağrısı ile Radio France çalışanları süresiz greve gitti.

Radyo yönetiminin getirdiği yeni düzenlemelere karşı çıkan sendikalar ile yönetim arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle başlatılan grev çok sayıda radyo kanalında yayın akışını sekteye uğrattı.

Grev nedeniyle Radio France'ın hizmet verdiği France Inter, France Culture ve yerel radyo kanallarındaki bazı sabah ve haber programları yerine 45 dakikayı bulan müzik yayınları yapıldı.

Sendikalar radyo yönetiminin haber ve araştırma programlarının kaldırılmasına ilişkin editoryal politikalarına tepki gösterirken, yönetimle 22 Ağustos'ta yapılan müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya'ya ait İHA'yı eliyle yakalayıp etkisiz hale getirdi

Ülkeyi yangın yerine çevirecek İHA'yı eliyle yakalayıp imha etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.