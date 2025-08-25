Fransız devlet radyosu Radio France yayınları, çalışanların greve gitmesi nedeniyle kesintiye uğradı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen sendikalarından CGT dahil CFDT, FO, SNJ, SUD ve UNSA sendikalarının çağrısı ile Radio France çalışanları süresiz greve gitti.

Radyo yönetiminin getirdiği yeni düzenlemelere karşı çıkan sendikalar ile yönetim arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle başlatılan grev çok sayıda radyo kanalında yayın akışını sekteye uğrattı.

Grev nedeniyle Radio France'ın hizmet verdiği France Inter, France Culture ve yerel radyo kanallarındaki bazı sabah ve haber programları yerine 45 dakikayı bulan müzik yayınları yapıldı.

Sendikalar radyo yönetiminin haber ve araştırma programlarının kaldırılmasına ilişkin editoryal politikalarına tepki gösterirken, yönetimle 22 Ağustos'ta yapılan müzakereler sonuçsuz kalmıştı.