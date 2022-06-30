Radicati Group, Kaspersky'i bir kez daha 'En İyi' ilan etti

Radicati Group'un yeni raporu, Kaspersky'i her büyüklükteki işletmeye yönelik uç nokta güvenliğinde en iyi şirketler arasına yerleştirerek "Endpoint Security - Market Quadrant 2021"de "En iyi oyuncu" olarak sınıflandırdı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, bugün uç nokta güvenliği, tehdit istihbaratı beslemelerini ve politika kontrollerini diğer tüm önemli güvenlik bileşenleriyle paylaşan, kuruluşların siber savunma altyapısının ayrılmaz parçasını oluşturuyor. Bu yaklaşım, EDR yeteneklerinin ve yönetilen hizmetler tarafından desteklenen gelişmiş uç nokta çözümlerinin daha fazla benimsenmesini sağlıyor. Radicati'nin tahminlerine göre bu durum, sektörde yıllık yüzde 20'lik büyümeyi beraberinde getiriyor.

Radicati'nin "Uç Nokta Güvenliği – 2021 Pazar Çeyreği" raporu, Uç Nokta Güvenliği pazarındaki farklı oyuncuların Uzmanlar, Olgun Oyuncular, Öncü Oyuncular ve En İyi Oyuncular olarak etiketlenen dört bölgenin neresinde yer aldığını gösteriyor.

Burada hem stratejik vizyon hem de işlevsellik açısından yüksek puanlar alan Kaspersky, şirketin bu alandaki pazar liderliğini pekiştirerek En İyi Oyuncu seçildi ve işlevsellik kapsamı, derinliği ve vizyonuyla "sağlam bir güce sahip olma" açısından üst sıralarda yer aldı.

Kaspersky ürünleri, kritik süreçleri koruyan, makine öğrenimi tabanlı davranış algılama teknolojisi ve bellek koruma mekanizmalarını kullanarak sızıntıları önleyen, "düşük ayak izine sahip yüksek performanslı teknolojileri" nedeniyle büyük övgü aldı.

Rapor ayrıca Kaspersky çözümlerinin çok çeşitli işletim sistemlerini ve sanal ortamları destekleme becerisinin kolaylığını vurgulayarak "heterojen altyapılara sahip kuruluşların varlıklarını yönetilen bir şekilde korumasını kolaylaştırdığını" vurguluyor. Şirketin teknolojileri, kullanım kolaylığı açısından da kabul görüyor. Rapora göre uç nokta güvenlik ürünlerini yönetmek için Kaspersky Security Center konsolu, kuruluşların tüm uç nokta varlıklarını tanımlamasına, hızlı güvenlik açığı değerlendirmeleri gerçekleştirmesine, otomatik olarak yama düzeltmesi yapmasına ve eyleme dönüştürülebilir yönetici raporları sunmasına olanak tanıyan kapsamlı bir araç olarak öne çıkıyor. Böylece tek bir çözüm içinde yer alan yüksek düzeyde süreç otomasyonu, kullanıcıların rutin işlemlerde zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Nikita Zaychikov, "Daha fazla işletme hibrit ve uzaktan çalışmaya yöneldikçe, şirketler dağıtık ortamın neden olduğu artan siber risklerle başa çıkmak için güvenilir çözümlere ihtiyaç duyuyor. Kuruluşların bu değişen endişelerle mücadele etmesine yardımcı olmak için sürekli olarak uç nokta güvenlik çözümlerimizi geliştiriyoruz. Bir şirketin altyapısındaki tüm uç noktaların güvende kalmasını sağlamak için çok katmanlı, yeni nesil tehdit korumasını proaktif teknolojilerle birleştiriyoruz. Bu alandaki çabalarımızın uzman topluluklar tarafından tanındığını ve desteklendiğini görmek harika." ifadelerini kullandı.

Uç nokta güvenliği, ağdaki tüm son kullanıcı cihazlarının kötü niyetli faaliyetlerden korunmasını sağlıyor. Ayrıca hassas verileri birden fazla yerde ve cihazda güvende tutarken şirketlerin veri güvenliği standartlarının yüksek kalmasına olanak tanıyor. ???????