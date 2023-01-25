Rabia'nın öldüğü kazada sürücüye beraat; asli etken köpeklerin saldırısıymış

ISPARTA'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup, yola fırlayan üniversiteli Rabia Kallı'ya (20) çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Ahmet Y., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

ISPARTA'da, yürürken duyduğu köpek sesinden korkup, yola fırlayan üniversiteli Rabia Kallı'ya (20) çarparak yaşamını yitirmesine neden olan Ahmet Y., tutuksuz yargılandığı davada beraat etti. Kararda Rabia Kallı'nın tali kusurlu, başıboş köpeklerin saldırısının asli etken, sürücü Ahmet Y.'nin ise kusursuz olduğu kaydedildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Psikoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rabia Kallı, geçen yıl 5 Mart akşamı, arkadaşı Hilal Topçu ile İstanbul Caddesi'nde yurda doğru yürürken, köpek sesi duyunca korkup yola fırladı. Ahmet Y.'nin kullandığı hafif ticari araç ise Kallı'ya çarptı. Ağır yaralanan Kallı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Rabia Kallı, tedavisinin 7'nci gününde yaşamını yitirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Y. hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis istemiyle Isparta 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Kallı ailesinin avukatı Ferhat Taşbinar, duruşma sonrası yaptığı yazılı açıklamada, karara itiraz edeceklerini belirtti. Sokak köpeklerine yeterli önlem almadığı gerekçesiyle Isparta Belediyesi aleyhine dava açacaklarını kaydeden Taşbinar, "Bundan sonraki süreçte öncelikle mahkeme kararına itiraz edip dosyanın Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesini ve üst mahkemece kararın incelenmesini sağlayacağız. Ayrıca önceki açıklamalarımızda belediyeye karşı dava yoluna gideceğimizi söylemiştik. Şu ana kadar dava açmadık, çünkü mahkemenin kararını beklemiştik. Mahkemece de dosyada karar verildiği için belediye ve ilgili kuruluşlara karşı öncelikle başvuru sürecimizi tamamlayıp dava yoluna da gideceğiz" dedi.