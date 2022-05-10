'Rabbime kurban ettim' diyerek oğlunun boynunu kesmişti

Zonguldak'ta 16 yaşındaki oğlunu boynunu "Rabbime kurban ediyorum" diyerek kesen baba Yusuf A. geçtiğimiz gece Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda intihar etti. Oğluna karşı işlediği suç nedeniyle ağır ceza mahkemesinde yargılanan tutuklu sanığın ölümü nedeniyle davası düştü.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta pansuman görevlisi olarak çalışan Yusuf A., geçtiğimiz yıl Şubat ayında oğlu A.O.A.'yı Filyos'a su doldurmak için götürdüğü sırada boş bir alanda aracını park ederek, yanındaki bıçakla oğlunun ensesini kesti. Çocuğun kanlar içinde kaldığını görerek öldüğünü düşünen baba, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu. Babanın ifadeleri üzerine olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.'yı yaralı halde buldu. 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.O.A., Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu.

İFADELERİ KAN DONDURDU

Baba Yusuf Akmısır ise, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba tutuklanarak Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Cezaevinde tutuklu bulunan Akmısır, geçen 7 Mayıs gecesi cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanığın ölümü dolayısıyla hakkındaki dava düştü.

(Onur Altındağ - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel