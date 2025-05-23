Rabat Vadisi'nde Düşme Olayı: 63 Yaşındaki Ali Taç Hayatını Kaybetti

Rabat Vadisi'nde Düşme Olayı: 63 Yaşındaki Ali Taç Hayatını Kaybetti
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Tunceli'de koruma altındaki Rabat Vadisi'nde gezintiye çıkan Ali Taç (63), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşüp yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TUNCELİ'de, koruma altındaki Rabat Vadisi'nde gezintiye çıkan Ali Taç (63), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik uçurumdan düşüp, yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Çemçeli köyüne bağlı Örtülü Mezrası'nda bulunan Rabat Vadisi'nde meydana geldi. Ali Taç, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 2013'te 1'inci derece arkeolojik sit alanı olarak tescillenen ve içinde barındırdığı dere, şelale, göletler ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken Rabat Vadisi'nde gezintiye çıktı. İddiaya göre Taç, tarihi bir kalenin bulunduğu alana çıkmak isterken dengesini kaybedip, yaklaşık 30 metrelik uçurumdan dere yatağına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, İtfaiye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sarp kayalardan dere yatağına inerek Taç'a ulaştı. Yapılan incelemede, Taç'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Taç'ın cenazesi, ekiplerin çalışmasıyla vadiden çıkarılarak, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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