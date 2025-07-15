Rabat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta "Zafer'in Adı Türkiye" temasıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlik, şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua okundu.

Programa Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Reha Ermumcu, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Fas Temsilcisi Halid Deniz, diplomatlar, Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları ve Türk iş insanları katıldı.

Programda hitap eden Büyükelçi Kılıç, 15 Temmuz'un yalnızca Türkiye'ye değil, anayasal demokrasiye ve halk iradesine karşı yapılmış bir saldırı olduğunu belirterek, "Hepinizin bildiği üzere, darbe girişimi FETÖ liderliği tarafından planlanmış, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mensupları tarafından uygulanmaya çalışılmıştır. Başta korkak FETÖ mensupları olmak üzere bazı kesimlerin ortaya attığı iddiaların aksine, darbenin failleri tüm delilleriyle ortadadır. FETÖ üyelerinin itirafları ve yapılan ifşaatlar da bu gerçeği açıkça ortaya koymuştur. Bu, doğrudan bir darbe girişimi ve terör saldırısıdır." dedi.

Büyükelçi Kılıç, 15 Temmuz sonrasında FETÖ'nün devlet içindeki yapılanmalarının boyutlarının açığa çıktığını, örgütün yalnızca Türkiye için değil, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için de bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımıza önemli sorumluluklar düşüyor"

Konuşmasında yurt dışında yaşayan vatandaşlara çağrıda bulunan Kılıç, FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu vurguladı ve şunları kaydetti:

"Siz yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza da önemli sorumluluklar düşmektedir. Mücadelemizi özellikle yabancı dostlarınıza ve muhataplarınıza anlatırken şu mesajları vermeniz mümkündür. Darbe girişiminin kimin tarafından yapıldığı tüm delilleriyle ve itiraflarla ortadadır; FETÖ tarafından planlanıp icra edildiğinde herhangi bir şüphe bulunmamaktadır. FETÖ, yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip eden, kült niteliğinde bir terör ve organize suç örgütüdür. Eğitim ve hayır işleriyle uğraşan bir sivil toplum kuruluşu değildir. Türkiye'yi karalamaya yönelik kara propagandaların ve yalan haberlerin arkasında çoğu zaman FETÖ mensupları vardır. FETÖ, faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturur. Bu örgüt bulunduğu ülkelerin yasalarını ihlal etmekten çekinmemektedir."

Kılıç, FETÖ'nün uluslararası alanda da tasfiyesi için Türkiye'nin yürüttüğü iş birliklerinin netice verdiğini; örgüte ait birçok yapının kapatıldığını belirtti.

"Mücadelemiz terörsüz Türkiye hedefiyle sürecektir"

FETÖ ile mücadelenin ulusal güvenliğimizin en önemli bileşenlerinden olduğunu vurgulayan Büyükelçi Kılıç, "Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in adalete hesap vermeden 20 Ekim 2024 tarihinde ABD'de ölümü bizi rehavete sokmayacaktır. Topyekün mücadelemiz bu karanlık örgüt tamamen tasfiye edilene kadar, "Terörsüz Türkiye" hedefiyle, ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için, milletimizle el ele, kararlılıkla sürdürülecektir." dedi.

Büyükelçi Kılıç 15 Temmuz zaferinin Kurtuluş Savaşımızdan beri süregelen bağımsızlık yürüyüşümüzün bir halkası olduğunu belirterek, değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz geçtiğimiz yıllarda dış politika, enerji, savunma, ulaştırma ve altyapı, teknoloji, uzay, havacılık, eğitim ve sağlık gibi birçok alanda büyük atılım yaptı. Türkiye Yüzyılının yapı taşlarını oluşturan bu atılımlar, sadece refahımızı artırmayı değil, aynı zamanda vatanımızı tehditlere karşı korumaya devam etmeyi, böylece Cumhuriyetimizi ve demokratik kazanımlarımızı çocuklarımıza daha güçlü şekilde teslim etmemizi hedeflemektedir. Kazandığımız zaferler bu atılımları mümkün kılmakta, atılımlar ise gelecekteki zaferlerimizin teminatı olmaktadır. Bu kazanımlarımızı korumak için mücadelemizi asla bırakmayacağız."

"Cevad Merun'un şehadeti halklarımız arasındaki kuvvetli bağın nişanesidir"

Konuşmasında 15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan Faslı Cevad Merun'a da özel yer ayıran Büyükelçi Kılıç, Merun'un Türkiye adına şehit olan ilk ve tek yabancı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Merun'a vatandaşlık ve ailesine tazminat verdiğini belirten Kılıç, "Cevad Merun'un şehadeti halklarımız arasındaki kuvvetli bağın nişanesidir." dedi.

"15 Temmuz ruhu, milli bir bilinçtir"

Programda konuşan Rabat YEE Koordinatörü Reha Ermumcu, 15 Temmuz gecesinin halkın hür iradesiyle destansı bir direnişe dönüştüğünü vurguladı.

"15 Temmuz ruhu, sadece geçmişte yaşanmış bir kahramanlık değil; bugünümüzü ve yarınımızı şekillendiren milli bir bilinçtir." ifadsini kullanan Ermumcu, "Bu ruh sayesinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek hür ve bağımsız kalacaktır." dedi.

Ermumcu, "15 Temmuz hain işgal girişimini işgal altındaki Filistin topraklarında, Kudüs'te, yaşamış bir çalışma arkadaşınız olarak bu emanetin alelade bir mefhum olmadığını ciddiyetle ifade etmek isterim" ifadesini kullandı.

Anma etkinliği kapsamında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin film gösterildi ve fotoğraf sergisi açıldı.