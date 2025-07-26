Quanzhou'da Dijital Dönüşümle Sanayi Ekonomisinde İvme

Quanzhou'da Dijital Dönüşümle Sanayi Ekonomisinde İvme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in Quanzhou kenti, dijital dönüşüm sayesinde sanayi ekonomisinin kalite ve verimliliğini artırarak, geleneksel sektörlerin dönüşümünü sürdürülebilir bir hale getirmeyi başardı.

QUANZHOU, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Quanzhou kenti dijital dönüşümün sağladığı ivmeyle son yıllarda sanayi ekonomisinin kalite ve verimliliğini artırmayı başardı. Bu sayede geleneksel sektörlerin dönüşümü için sürdürülebilir bir zemin oluşturulurken, basit imalattan akıllı üretime geçiş süreci de hız kazandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Moody's'in Türkiye kararına Bakan Şimşek'ten ilk yorum: Ekonomimiz tekrar olumlu döngüye girdi

Ekonominin patronunun yüzünü güldüren tablo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşı Libya'da! Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı

Aracının deposunu fulledi, ödediği paraya inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.