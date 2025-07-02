Quad Ülkelerinden Kritik Mineraller Girişimi

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya'dan oluşan Quad ülkeleri, ekonomik güvenlik ve kolektif direncin güçlendirilmesi amacıyla "Quad Kritik Mineraller Girişimi"nin başlatıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralyalı mevkidaşı Penny Wong, Japon mevkidaşı İvaya Takeşi ve Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı ortak yazılı açıklamada, Quad ülkelerinin Hint-Pasifik'te denizde barış ve istikrarın bölgede güvenlik ve refahı desteklediği ve Doğu Çin Denizi ile Güney Çin Denizi konusunda "endişelerinin ciddiyetini koruduğu" belirtilerek, "bölgede statükonun zorla değiştirilmesini planlayan tek taraflı eylemlere karşı çıkıldığı" ifade edildi.

Bölgede barış, güvenlik, refah ve işbirliğini artırmak amacıyla deniz ve ulusaşırı güvenlik, ekonomik refah ve güvenlik, kritik ve gelişen teknoloji, insani yardım ve acil durum müdahalesi gibi 4 başlıkta yeni hedefleri olduğunun altı çizilen açıklamada, bu kapsamda kritik minerallerin tedarik zincirini güvenceye alarak ve çeşitlendirerek ekonomik güvenlik ve kolektif direnci güçlendirmek amacıyla "Quad Kritik Mineraller Girişimi"nin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "deniz hukukunun uygulanması" konusunda işbirliğinin, bölgesel eğitim girişimleri, deniz hukuku diyalogları gibi yollarla derinleştirileceğine işaret edilerek, "açık denizde kaynak geliştirilmesine müdahale, seyrüsefer serbestisinin engellenmesi, askeri hava araçlarının tehlikeli manevraları" gibi eylemler nedeniyle endişe duyulduğu aktarıldı.

Denizdeki anlaşmazlıkların barışçıl yollarla, uluslararası hukuk uyarınca çözülmesinin desteklendiği vurgulanan açıklamada, kritik mineraller başta olmak üzere "tedarik zincirleri" konusunda endişe duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kritik minerallerin işlenmesi ve arıtılmasında "tek ülkeye güvenmenin sektörleri ekonomik baskıya, fiyat manipülasyonuna, tedarik zincirinde kesintiye karşı savunmasız bırakabileceği" savunuldu.

Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisi kullanması ve nükleer silah arayışının kınandığı açıklamada, bu ülkeye uluslararası hukuka uyması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Myanmar'daki krizin kaygı uyandırdığı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bu konudaki çabalarına destek verildiği kaydedildi.

Hindistan'da, 22 Nisan'da Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde düzenlenen terör saldırısının kınandığı açıklamada, bir sonraki Quad dışişleri bakanları toplantısının 2026'da Avustralya'da yapılacağı da ifade edildi.

Gayriresmi stratejik forum

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu, 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.