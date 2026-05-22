Hindistan, Quad Dışişleri Bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya dışişleri bakanları, Quad toplantısı kapsamında 26 Mayıs'ta Yeni Delhi'de bir araya gelecek. Toplantıda Hint-Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve işbirliği konuları ele alınacak.

Hindistan, ABD, Avustralya ve Japonya dışişleri bakanlarının Quad toplantısı kapsamında başkent Yeni Delhi'ye resmi ziyarette bulunulacağı duyuruldu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında diplomatik ortaklık kuran Quad'a ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Quad Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun 26 Mayıs'ta Yeni Delhi'ye ziyarette bulunacağı belirtildi.

Söz konusu toplantıda işbirliğinin geliştirilmesi ve Hint-Pasifik bölgesindeki son gelişmelerin ele alınacağı kaydedilen açıklamada, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapmasının beklendiği de bildirildi.

Quad

Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QSD) ya da "Quad" olarak bilinen, ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya arasında 2007'de başlatılan diyalog forumu 2017'de "dörtlü ittifak" haline dönüştürülmüştü.

Çin'e karşı gayriresmi stratejik forum olarak bilinen ve "Asya'daki demokrasi yayı" şeklinde nitelendirilen ittifak, düzenli toplantılarla karşılıklı bilgi alışverişi yapıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
