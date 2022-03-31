Qua Granite, ABD'de seramik fuarına katılacak

QUA Granite, 5-8 Nisan tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenecek Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük seramik fuarlarından Coverings 2022'de yerini almaya hazırlanıyor.

Qua Granite, sektör profesyonellerini buluşturacak ve küresel pazar trendlerine yön verecek olan Coverings 2022'ye özel olarak hazırlandı. Şirket, seramik sektörünün dünyadaki en önemli buluşma noktası olarak kabul edilen Coverings'te, farklı desen ve renk teknolojisiyle oluşturduğu tasarımlarını sergileyecek.

TEKNİK GRANİT ÜRÜNLERİ PROFESYONELLERE SUNULACAK

Yenilikçi koleksiyonlara ev sahipliği yapacak olan fuarda Qua Granite, C11005 numaralı standında 30x60, 60x60 ve 60x120 santimetrelik ürünleri ile 20 milimetre ürünlerinin yer aldığı özel stant konsepti ile katılımcılarla buluşacak ve teknik granit ürünlerini profesyonellere sunacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel