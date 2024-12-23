Qiqihar'da Yapay Yöntemlerle Yetiştirilen Japon Turnaları Kış Turizmine Çekiyor
Çin'in Heilongjiang eyaletindeki Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yapay yöntemlerle yetiştirilen Japon turnaları, kış aylarında turistler için ilgi çekici bir destinasyon haline geldi.
QİQİHAR, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Qiqihar kentinde yer alan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yapay yöntemlerle yetiştirilen Japon turnaları kış aylarında turistlerin ilgi odağı haline geldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel