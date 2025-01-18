Qinghai Eyaleti, 2024 Yılına En Sıcak Yıl Olarak Geçti

XİNİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'de "dünyanın çatısı" olarak adlandırılan Qinghai-Xizang (Tibet) Platosu'na kurulu Qinghai eyaletinde 2024 yılı şimdiye kadar kayda geçen en sıcak yıl oldu.

Qinghai İklim Merkezi Müdür Yardımcısı Guo Yingxiang, eyalette 2024 yılında yaşanan en önemli 10 hava olayının açıklandığı etkinlikte yaptığı açıklamada, eyaletteki yıllık ortalama sıcaklıklarının 1961 ile 2021 yılları arasında belirgin bir artış gösterdiğini ve on yılda ortalama 0,36 santigrat derece yükselen sıcaklıkların hızlı artış sergilediğini söyledi.

2024 yılında Qinghai eyaletinde sıcaklıklar ortalamanın üzerinde seyrederken, yağışlarda artış gözlendi. 2024'te yıllık ortalama sıcaklık, 3,9 derece ile tarihsel ortalamanın 1,1 derece üzerine çıkarak, meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en sıcak yıl olarak kayda geçti.

Guo, Qinghai eyaletinde küresel iklim değişikliği sıcaklıkların arttığını ve aşırı sıcak hava olaylarında artış yaşandığını belirtti.

Çin Bilimler Akademisi'nden akademisyen Yao Tandong, geçen yılın ağustos ayında Qinghai-Xizang Platosu'nun daha sıcak, daha yağışlı ve daha yeşil hale geldiğini söyledi.

Yao'ya göre platodaki buzullar ve kar örtüsü azalırken, bitki örtüsü yeşilleniyor.

Yao, ikinci Qinghai-Xizang Platosu bilimsel keşif ve araştırma gezisinin basın toplantısında, "Bu değişiklikler Asya muson dolaşımında önemli değişikliklere yol açarak Çin'deki aşırı hava olaylarının sıklığını artırabilir" ifadelerini kullandı.