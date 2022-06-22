Qingdao Zirvesi'nde 99 Yabancı Yatırım Projesi İmzalandı - Haberler

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Qingdao Zirvesi'nde 99 Yabancı Yatırım Projesi İmzalandı

Xinhua - Güncel
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Qingdao Zirvesi'nde 99 Yabancı Yatırım Projesi İmzalandı

QİNGDAO, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'da Salı günü sona eren üçüncü Qingdao Çok Uluslu Şirket Liderleri Zirvesi'nde toplam 99 büyük yabancı yatırım projesi imzalandı.

QİNGDAO, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'da Salı günü sona eren üçüncü Qingdao Çok Uluslu Şirket Liderleri Zirvesi'nde toplam 99 büyük yabancı yatırım projesi imzalandı. Toplam 15,6 milyar ABD doları tutarında yatırımla gerçekleştirilecek projeler, yeni nesil bilgi teknolojileri, yeni enerji ve malzemeler, üst düzey ekipman, üst düzey kimya endüstrisi ve diğer endüstrileri içeriyor.

Shandong Vali Yardımcısı Zeng Zanrong, büyük yatırımlar ve birçok yeni teknoloji içeren projelerin iyi bir gelişme göstermesinin beklendiğini ve projelerin yerel ekonomiyi güçlendireceğini söyledi. Zirvenin düzenleyicilerine göre, zirveye çevrimdışı olarak katılan şirketlerin sayısı bir önceki etkinliğe göre 58 artarak 476'ya çıkarken, katılan Fortune 500 şirketi sayısı ise 30 artarak 186 oldu.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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