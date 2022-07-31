Qingdao Limanındaki Dış Ticaret Hizmetleri Arttı QİNGDAO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğu kıyısındaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao limanı, 2022'nin ilk yarısında 15 yeni konteyner rotasının açılması ve dış ticaret konteynerlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik yükselme kaydedilmesiyle dış ticaret hizmetlerinde artış yakaladı. QİNGDAO, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğu kıyısındaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao limanı, 2022'nin ilk yarısında 15 yeni konteyner rotasının açılması ve dış ticaret konteynerlerinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8'lik yükselme kaydedilmesiyle dış ticaret hizmetlerinde artış yakaladı. Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'ni gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'ndeki bir konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'nde yer alan bir konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'nden ayrılan bir Maersk konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Qingdao Limanı'ndaki Qianwan Konteyner Terminali'ndeki bir konteyner gemisini gösteren hava fotoğrafı, 29 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Güncel Haberler

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