Qingdao Limanı'ndan ASEAN Ülkelerine Kargo Taşımacılığı Artıyor
Qingdao Limanı, bu yıl ASEAN ülkelerine yönelik doğrudan kargo hatlarını 50'ye çıkararak uluslararası nakliye rotalarını genişletti. 2023 yılı ilk çeyreğinde, Qingdao'dan ASEAN ülkelerine giden kargo hacmi geçen yıla göre yüzde 6 artış gösterdi.
QİNGDAO, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde yer alan Qingdao Limanı bu yıl Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ne (ASEAN) yönelik güzergahlar başta olmak üzere uluslararası nakliye rotalarını aktif şekilde genişletti. Qingdao Limanı'ndan ASEAN ülkelerine doğrudan kargo taşımacılığı rotaları 50'ye yükselirken, Qingdao'dan ASEAN ülkelerine giden kargo hacmi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış gösterdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel