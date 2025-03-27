Qingdao'da Özel İşletmelere Ar-Ge Desteği
Çin'in Qingdao şehrine bağlı Jimo bölgesi, özel işletmelerin teknoloji ve işleme teknikleri alanında Ar-Ge çalışmalarını teşvik ediyor. Bu destek, yerel istihdamı artırırken, bölgedeki halk için beceri eğitimi fırsatları sunuyor.
QİNGDAO, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao şehrine bağlı Jimo bölgesi, son yıllarda özel işletmelerin yeni teknolojiler, ekipmanlar ve işleme teknikleri alanındaki Ar-Ge çalışmalarını ve yatırımlarını devamlı olarak teşvik ediyor.
Bölge bu süreçte işletmelerin istihdam ihtiyaçlarını karşılamak ve yerel halka beceri eğitimi vermek için de çeşitli tedbirler aldı. Böylece, tekstil ve hazır giyim sektörünün sürdürülebilir ve kaliteli gelişimi etkin bir şekilde desteklenirken, bölgede yaşayan birçok kişi bu işletmelerde istihdam edilerek gelirlerini artırdı.
Kaynak: Xinhua / Güncel