Qingdao'da 34. Uluslararası Bira Festivali Başladı
Yurtiçi ve yurtdışından 2.200'den fazla çeşit biranın sergilendiği 34. Uluslararası Bira Festivali, Çin'in sahil kenti Qingdao'da başladı. Festival, kentin Laoshan bölgesi ve Xihai'an (Batı Kıyısı) Yeni Alanı'ndaki iki mekanda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 24 gün sürecek.
QİNGDAO, 20 Temmuz (Xinhua) -- Yurtiçi ve yurtdışından 2.200'den fazla çeşit biranın sergilendiği 34. Uluslararası Bira Festivali Cuma günü Çin'in sahil kenti Qingdao'da başladı.
"Yaz karnavalı", kentin Laoshan bölgesi ve Xihai'an (Batı Kıyısı) Yeni Alanı'ndaki iki mekanda düzenlenecek çeşitli etkinliklerle 24 gün sürecek.