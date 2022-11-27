Qing Hanedanlığından Kalma Batık Gemi Huangpu Nehri Yakınlarındaki Eski Tersaneye Nakledildi

HABER: Qing Hanedanlığı döneminden kalma batık gemi Huangpu Nehri yakınlarındaki eski tersaneye nakledildi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. ANONS (İngilizce): DİNG TİNG, Xinhua muhabiri

2. Batık gemi kalıntılarının nakledilmesine ilişkin çeşitli görüntüler

HABERİN İÇERİĞİ

ANONS (İngilizce): DİNG TİNG, Xinhua muhabiri:

"Ben, Xinhua Haber Ajansı'ndan Ding Ting. Arkamda, Huangpu Nehri yakınlarında, Yangtze 2 Numaralı Antik Gemi Enkazı'nın yeni yuvası bulunuyor. Burası 120 yıllık bir geçmişe sahip Shanghai Tersanesi'nin eskiden bulunduğu alan."

Çin'de bugüne kadar su altında bulunan en büyük ve iyi şekilde korunmuş ahşap gemi enkazlarından biri olan antik gemi, 21 Kasım'da Shanghai kentinde sudan çıkarıldı ve planlandığı gibi Yangpu Köprüsü üzerinden tersaneye nakledildi.

Yangtze 2 Numaralı Antik Batık Gemi, Qing Hanedanlığından İmparator Tongzhi'nin hükümdarlığı döneminden (1862-1875) kalma. Bu enkazın, Qing Hanedanlığı sırasında gemi inşa teknolojisi hakkında bilgi sunması bekleniyor.

2015'te önemli bir su altı araştırması sırasında keşfedilen batık gemi, Çin'in sualtı arkeoloji çabaları açısından bir kilometre taşı niteliğini taşıyor.

Yapılan arkeolojik araştırmalara göre, gemi yaklaşık 38,1 metre uzunluğunda ve 9,9 metre genişliğinde. Gemide 31 kamara bulunuyor ve muhteşem kültürel kalıntılarla dolu.

Gemi enkazı içinde ve çevresinde pembe kil kaplar ve inşaat malzemeleri gibi kalıntıları da bulundu. Arkeologlar, gemiyle ilgili kazı çalışmalarının Qing Hanedanlığındaki seramik ve ekonomi tarihi araştırmalarına da katkıda bulunabileceğine inanıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)