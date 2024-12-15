QCAR Mobilite, Mardin'de İki Yeni Şube Açtı

QCAR Mobilite, Mardin'in Midyat ve Kızıltepe ilçelerinde aynı gün açtığı birer şube ile hizmet vermeye başladı.

Maher Holding bünyesinde kurulan araç kiralama şirketi QCAR Mobilite, şube sayısını artırıyor.

Mardin'deki ilk şubesini Midyat ilçesinde franchise olarak açan QCAR Mobilite, aynı gün Kızıltepe ilçesinde de kendi şubesini açarak Türkiye'deki şube sayısını 15'e yükseltti.

Midyat'ta Gölcük Mahallesi'ndeki şubenin açılışına, Midyat Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Mesut Demirdağ, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, Midyat franchise şubenin sahibi Furkan Akgül, yönetim ekibi ve davetliler katıldı.

"Araba kiralamada ilk hedefimiz 1000 acenteye ulaşmak"

Maher Holding CEO'su Uluçeçen açılışın ardından AA muhabirine, Türkiye'nin bütün illerinde acentelerinin bulunduğunu ve bunların tamamına franchise vermek üzere bir şirket kurduklarını söyledi.

Sigortacılıkta çok güçlü olduklarını belirten Uluçeçen, "Sigortacılıkta farklı bir yaklaşımımız var. Finansman, inşaat ve araba kiralama şirketlerimiz var. Bunların hepsi acentelerimiz için bir kaynak yaratma peşinde. Çeşitli projelerimiz var. Bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu projelerimizden de en önemlisi araba kiralama şirketi. Şu anda Mardin'de de bunun için varız." dedi.

Franchise olarak bütün il ve ilçelerde olmayı düşündüklerini ifade eden Uluçeçen, şöyle konuştu:

"Finansman şirketi aracılığıyla kredi hacmimizi genişletiyoruz. İnşaat şirketiyiz ayrıca bina tamamlama sigortasının bir parçası olarak inşaat tamamlama şirketi kurduk. Orada da güvenli inşaat projeleri yapıyoruz. Araba kiralamada ilk hedefimiz 2 yıl içinde 1000 acenteye ulaşmak. 1000 acentenin franchise almasının hem istihdama hem ekonomiye çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Midyat'taki şubenin sahibi Akgül de açılışın gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Akgül, 11 araçla hizmet vermeye başladıklarını ve ileriki süreçte daha da büyümeyi planladıklarını belirtti.

Ardından şubenin açılışı yapıldı.

Mardin'deki ikinci şube Kızıltepe ilçesinde açıldı

Daha sonra katılımcılar Kızıltepe ilçesindeki açılışa katıldı.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hatip Çelik'in de katılımıyla Yenikent Mahallesi'nde hizmet verecek QCAR Mobilite şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, burada yaptığı açıklamada, QCAR Mobilite, Quick Finansal ekosisteminin en önemli parçalarından biri olduğunu kaydetti.

Mobilite alanında Mardin'de de hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yaşar, "Yepyeni araçlarımızla Mardin halkına ve özelikle Türkiye'nin birçok yerinden bu güzel şehre gezmek için gelen insanlarımıza da hizmet veriyor olacağız." diye konuştu.

"Bölgenin turizmine katkıda bulunmak istiyoruz"

QCAR Mobilite Genel Müdürü Barış Sezen ise geçen ay Ankara'da 3 şube açtıklarını bu ay da Mardin'de 2 şube ile müşterilerin hizmetinde olduklarını söyledi.

Özellikle bu bölgeden çok talep aldıklarını belirten Sezen, şöyle dedi:

"Bu bölgenin kalkınması için zaten Quick Sigorta acenteleri devrede. Onun dışında diğer grup şirketlerimiz de bu bölge ile yakın ilişkiler içinde. Biz de daha fazla şube açarak özelikle bu bölgenin turizmine katkıda bulunmak istiyoruz. Buradaki en büyük gücümüz Quick Sigorta acenteleri. Çünkü bu acentelerle yıllardır sürdürdüğümüz bir iş ilişkisi var. Bunun devamını da QCAR acentesi olarak da hizmet vererek devamını sağlıyoruz. Bu bizim bölgedeki en büyük gücümüz olacak."

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise Türkiye'nin her ilçesinde bulunan 8 bin acentelerinin finans market olma yolunda çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, dünya örneklerinden yola çıkarak başlattıkları çalışmayı ülke genelinde sürdürmeyi arzu ettiklerini söyledi.

QCAR Mobilite Satış Pazarlama ve İş Geliştirme Koordinatörü Burçin Özkaçar da şimdiye kadar açtıkları 15 şubeden 7'sinin kendilerine ait, 8'inin ise franchise olduğunu belirterek, bölgedeki yatırımları büyüterek sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti.