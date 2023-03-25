Qaidam Havzası, Çin'in Yenilenebilir Enerji Üssü Olabilir

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Yakın zamanda Qinghai-Tibet Platosu'ndaki güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini inceleyen Çinli araştırmacılar, Qaidam Havzası'nın ülkenin yenilenebilir enerji üssü olma potansiyeline sahip olduğunu keşfetti.

BEİJİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Yakın zamanda Qinghai- Tibet Platosu'ndaki güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelini inceleyen Çinli araştırmacılar, Qaidam Havzası'nın ülkenin yenilenebilir enerji üssü olma potansiyeline sahip olduğunu keşfetti.

Qinghai- Tibet Platosu, bol hidroelektrik ve jeotermal enerjinin yanı sıra güneş ve rüzgar enerji kaynakları açısından da zengin. Plato, Çin'in potansiyel güneş enerjisinin yüzde 45,6'sını ve potansiyel rüzgar enerjisinin ise yüzde 38,5'ini karşılıyor.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Tibet Platosu Araştırma Enstitüsü, Nanjing Üniversitesi, Çin Tarım Üniversitesi, Tsinghua Üniversitesi ve diğer kurumlardan araştırmacılar, güneş ışınımına ilişkin yüksek çözünürlüklü ve hassas veriler ile rüzgar hızlarını kullanarak platodaki güneş ve rüzgar enerjisi kaynakları potansiyelini değerlendirdi.

Nicel araştırmalar, arazi kısıtlamaları dikkate alındığında Qinghai-Tibet Platosu'ndaki yıllık güneş enerjisi potansiyelinin en az 8,3 trilyon kilovat-saat, rüzgar enerjisi potansiyelinin ise 2,1 trilyon kilovat-saat olduğunu, bunun da yıllık 8,75 milyar tonluk karbondioksit emisyonu azaltımına denk olduğunu ortaya koydu.

Science Bulletin dergisinde yayımlanan araştırmaya göre fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve enerji depolama sistemlerinin maliyetlerindeki sürekli düşüşler ve ultra yüksek voltajlı enerji iletim ağlarının kurulması sayesinde Çin'in yenilenebilir enerji üssü Qaidam Havzası'nda inşa edilebilir.