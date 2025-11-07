Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Suçlaması: 3 Gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası yetkililerince Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulayarak mali zorluk içerisindeki şirketlere kredi adı altında borç para verildiğini, bu yolla haksız kazanç sağlandığının alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiğini, bu kapsamda 3 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca "tefecilik" suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, Q Yatırım Bankası üzerinden "tefecilik" suçu işlendiği ve bu suçun işlenmesi neticesinde elde edilen gelirlerin "aklanmasına" yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından "5411 sayılı Bankacılık Kanunu"nda tanımlanan yetki dışında ve TCMB tarafından belirlenen oranların üzerinde faiz uygulanıp, mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında haksız kazanç sağlamak amacıyla borç para verildiği, bu şekilde haksız kazanç sağlandığı alınan beyanlar ve hazırlanan rapor kapsamında tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturmada Q Yatırım Bankası'nın yetkilisi şüpheli Ali Ercan, Yasef Mitrani ve Mehmet Aydoğdu'nun gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.