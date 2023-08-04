Pwc'nin Asya Pasifik ve Çin Başkanı: Üniversite Yaz Oyunları Çin'in Büyümesine Tanıklık Etmek İçin Bir Fırsat

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda kadınlar uzun atlama finalinde yarışan Polonyalı Magdalena Bokun, 2 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Çeşitli ülkelerden gelen büyük bir uluslararası kalabalığı bir araya getiren oyunlar, kültürel etkileşimi, karşılıklı anlayışı ve sınırları aşan dostlukları teşvik ediyor.

CHENGDU, 4 Ağustos (Xinhua) -- PwC'nin Asya Pasifik ve Çin Başkanı Raymund Chao, Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde düzenlenen FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın, yabancılar için Çin'in kalkınmasına ve refahına tanık olmak ve deneyimlemek için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Chao, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, FISU Oyunlarının heyecan verici bir spor gösterisi olmasının yanı sıra ekonomik büyümeyi ve küresel görünürlüğü de hızlandırdığını ifade etti.

Şirketi FISU Oyunlarının resmi tedarikçisi olan Chao, "Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçi akını, Chengdu'da turizmin artmasına yönelik önemli bir etken" derken, ziyaretçilerin, kenti keşfettikçe ve eşsiz kültürünü deneyimledikçe yerel ekonomiye katkıda bulunduklarını söyledi.

Küresel denetim ve danışmanlık firmasının üst düzey yöneticisi, ekonomik kazanımların ötesinde, böylesi uluslararası bir spor etkinliğine ev sahipliği yapmanın getirdiği soyut değerlere de işaret etti.

Chao, çeşitli ülkelerden büyük bir uluslararası kalabalığı bir araya getiren oyunların, kültürel etkileşimi, karşılıklı anlayışı ve sınırları aşan dostlukları teşvik ettiğini söyledi.

Yetkili, "Çin'i dünyaya tanıtmak söz konusu olduğunda, dünyanın dört bir yanından gelen yabancıların kentin canlılığını ve Çin'in refahını bizzat görüp deneyimlemelerinden daha güçlü ne olabilir?" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarının açılış törenindeki havai fişekler, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Yang Qing/Xinhua)

Çin'in Beijing Kış Olimpiyatları, Chengdu'daki FISU Oyunları ve Hangzhou'da yapılacak Asya Oyunları gibi önemli küresel spor etkinliklerine ev sahipliği yapma konusundaki sicilini vurgulayan Chao, bu etkinliklerin Çin'in uluslararası sahnedeki yeteneklerini ve gücünü gösterdiğini vurguladı.

Chao, Çin'in dünya genelinde spor etkinliklerini başarılı şekilde organize etme ve yönetme becerisini sürekli olarak gösterdiğini, böylelikle küresel toplum üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığını belirtti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun verileri, ülkenin spor endüstrisinin 2012 yılında 952,6 milyar yuan (133,8 milyar ABD doları) olan toplam gelirlerin, yıllık yüzde 14'ün üzerinde bir büyümeyle 2021 yılında 3,1 trilyon yuana yükseldiğini gösterdi.

Çin'deki spor endüstrisinin görünümüne ilişkin iyimser olduğunu dile getiren Chao, Çin'de düzenlenen büyük spor etkinliklerinin sektörün gelişimini daha da hızlandıracağına inandığını ifade etti.

Chao, "Çin'de politika desteği ve artan halk coşkusuyla desteklenen spor endüstrisi için parlak bir geleceğe inanıyorum" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenen 31. FISU Dünya Üniversiteler Yaz Oyunlarının açılış töreninde sergilenen bir gösteri, 28 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Wang Xi/Xinhua)

Yüksek teknoloji çözümlerini spor faaliyetlerine entegre etmenin öneminin altını çizen Chao, yapay zeka gibi teknolojilerin etkinlik organizasyonunu iyileştirebileceğini ve stratejik öngörüler sağlamak için çok büyük miktarda veriyi analiz ederek sporcuların potansiyelini en üst düzeye çıkarabileceğini belirtti.

Chao, "Örneğin yapay zekanın kullanılması, sporcuların kendilerini doğru konumlandırmalarına, antrenman rejimlerini geliştirmelerine ve müsabakalar sırasında tüm potansiyellerini ortaya koymalarına yardımcı olabilir" dedi.¦