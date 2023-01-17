Pwc Anketi: Çoğu Ceo 2023'te Karamsar Ekonomik Görünüm Bekliyor

DAVOS, 17 Ocak (Xinhua) -- PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklanan yeni bir anket, CEO'ların ezici bir çoğunluğunun (yüzde 73) önümüzdeki 12 ayda küresel ekonomik büyümede düşüş beklediğini ortaya koydu.

DAVOS, 17 Ocak (Xinhua) -- PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından Pazartesi günü İsviçre'nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklanan yeni bir anket, Ceo'ların ezici bir çoğunluğunun (yüzde 73) önümüzdeki 12 ayda küresel ekonomik büyümede düşüş beklediğini ortaya koydu.

2022'nin Ekim ve Kasım aylarında 105 ülke ve bölgeden 4.410 CEO ile yapılan "PwC Küresel CEO Anketi" CEO'ların yüzde 40'ının enflasyonu en önemli küresel tehdit olarak gördüklerini, yüzde 31'inin makroekonomik oynaklığı ve yüzde 25'ininse jeopolitik çatışmaları tehdit olarak belirttiklerini de gözler önüne serdi.

PwC Yönetim Kurulu Başkanı Bob Moritz, "Oynak bir ekonomi, uzun süredir devam eden yüksek enflasyon ve jeopolitik çatışmalar, CEO kötümserliğini on yıldır görülmedik bir düzeye çıkarmış durumda" ifadelerini kullandı.

Moritz, "Dolayısıyla tüm dünyada CEO'lar, operasyon modellerini yeniden değerlendiriyor ve maliyetleri azaltıyor, ancak bu baskılara rağmen, 'Büyük İstifa' sonrasında yetenekli kişileri ellerinde tutmak istedikleri için insanlarını öne ve merkeze çıkarmaya devam ediyorlar" dedi.

Ankette CEO'ların yaklaşık yüzde 40'nın, önemli bir dönüşüme gitmezlerse kurumlarının 10 yıl içinde ekonomik olarak varlığını sürdüremez hale geleceğine inandığını da ortaya çıkardı.

Anket, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) geçen hafta, 2023'ün başka bir "zor yıl" olacağını söylemesi, ancak küresel büyüme tahminini yüzde 2,7'de sabit tutmasının ardından geldi.

Moritz, değişen müşteri talepleri ve düzenlemeleri, işgücü ve yetenek sıkıntıları ve teknik bozulmanın, uzun dönemli sektör karlılığı önündeki en büyük zorluklar olarak görüldüğünü söyledi.

"Bugün kuruluşların ve toplumun karşı karşıya olduğu riskler, tek başına ve tecrit halinde ele alınamaz" diyen Moritz, "O yüzden CEO'lar, kendi işletmeleri, toplum ve gezegen için bu riskleri hafifletmek, güven oluşturmak ve uzun dönemli değer üretmek üzere geniş bir yelpazede kamu ve özel sektör paydaşlarıyla işbirliği yapmayı sürdürmek zorundadır" vurgusu yaptı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun "Parçalanmış Dünyada İşbirliği" temalı yıllık toplantısı, İsviçre'nin Davos kentinde Pazartesi günü başladı ve Cuma gününe kadar sürecek.