Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4) - Haberler

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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4)

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4)

VALİ BARUŞ: HERHANGİ BİR CAN KAYBI, YARALANMA YA DA ÖNEMLİ BİR HASAR OLAYI BİLDİRİLMEMİŞTİRMalatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi.

DİYARBAKIR (DHA) - VALİ BARUŞ: HERHANGİ BİR CAN KAYBI, YARALANMA YA DA ÖNEMLİ BİR HASAR OLAYI BİLDİRİLMEMİŞTİR

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem, çevre illerden Elazığ, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Diyarbakır'dan da hissedildi. Kısa süren depremde can kaybı yaşanmadı. Depremin ardından açıklamalarda bulunan Malatya Valisi Aydın Baruş, "Saat 17.02'de Pütürge ilçemiz kırsalında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden dolayı herhangi bir can kaybı, yaralanma ya da önemli bir hasar olayı bildirilmemiştir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

Taha AYHAN/MALATYA,


Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4)

Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (4)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Deprem, Güncel, Haberler

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