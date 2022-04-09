Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3) - Haberler

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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

'ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK'Pütürge Belediye Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti.

'ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Pütürge Belediye Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Başkan Sülük, "Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.Taha AYHAN/MALATYA, -


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Güncel

Mikail Sülük, Güncel, Haberler

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