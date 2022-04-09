Pütürge'de 5.2 büyüklüğünde deprem (3)

'ŞU ANA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK'

Pütürge Belediye Belediye Başkanı Mikail Sülük, 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığını belirtti. Başkan Sülük, "Araştırmalarımız devam ediyor" dedi.Taha AYHAN/MALATYA, -