Putin, Yeniden Çin Cumhurbaşkanı Seçilen Xi'yi Tebrik Etti

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden Çin Cumhurbaşkanı seçilen Xi Jinping'i içtenlikle tebrik eden bir kutlama mesajı gönderdi.

BEİJİNG, 10 Mart (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeniden Çin Cumhurbaşkanı seçilen Xi Jinping'i içtenlikle tebrik eden bir kutlama mesajı gönderdi.

Putin Cuma günü gönderdiği mesajında, Çin Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesiyle Xi'ye en içten tebriklerini iletmek istediğini kaydetti.

Putin, Çin Ulusal Halk Kongresi tarafından kabul edilen kararın, Xi'nin cumhurbaşkanı olarak yüksek prestije sahip olduğunu ve Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemek ve uluslararası arenada Çin'in çıkarlarını korumak için formüle ettiği stratejilerin Çin halkının desteğini kazandığını gösterdiğini söyledi.

Rusya'nın, Xi'nin Rusya-Çin kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının güçlendirilmesine yaptığı katkılardan övgüyle söz ettiğini belirten Putin, her iki tarafın ortak çabalarıyla Rusya-Çin arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin verimli sonuçlar vermeye devam edeceğine olan sağlam inancını dile getirdi.

Xi ile önemli bölgesel ve uluslararası konularda yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeye devam edeceğini belirten Putin, Xi'nin dost Çin halkının refahını arttırmada yeni ve daha büyük başarılar elde etmesine yönelik dileğini ifade etti.