Putin Yeni Seferber Edilen Birliklerin Eğitimini Denetledi
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MOSKOVA, 21 Ekim (Xinhua) -- Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılmak üzere yeni silah altına alınan personelin eğitimini denetledi.
MOSKOVA, 21 Ekim (Xinhua) -- Kremlin'den yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Ukrayna'daki özel askeri operasyona katılmak üzere yeni silah altına alınan personelin eğitimini denetledi.
Açıklamada askeri birliklerin ve yeni seferber edilen güçlerin, özel askeri operasyon görevlerine hazırlık için ortak muharebe eğitimi gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamaya göre Putin, Ryazan bölgesindeki Batı Askeri Bölge eğitim sahasında eğitim gören askerlerin taktik, ateş, mühendislik ve tıbbi becerilerini artırmaya yönelik uygulamalı çalışmalarını izledi.
Putin, 21 Eylül'de ülkede kısmi seferberlik konusunda bir kararnameye imza atmıştı.