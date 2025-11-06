Putin, Yeni Nesil Nükleer Teknolojinin Sivil Kullanım Potansiyelini Vurguladı

MOSKOVA, 6 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki savunma tesislerinde kullanılan yeni nesil küçük boyutlu ve yüksek verimli nükleer teknolojinin sivil kullanıma yönelik büyük potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Putin, salı günü Kremlin'de bu teknolojiyi geliştirenlere devlet nişanlarını takdim ederken yaptığı konuşmada, söz konusu teknolojinin küçük boyutlu nükleer Enerji, Kuzey Kutup Bölgesi'nde enerji tesislerinin geliştirilmesi ve uzay keşfi gibi alanlarda kullanılabileceğini belirtti. Putin, bu kapsamda geliştirilmekte olan uzay kargo gemisi ve planlanan Ay istasyonu için enerji kaynağı olarak da bu teknolojinin kullanılabileceğini ifade etti.

Putin, bu nükleer tesislerin küçük boyutlu, hafif ve güvenilir olması sayesinde Kuzey Kutup sahanlığı gibi ulaşılması zor bölgelerde maden çıkarılmasına yönelik enerji kaynağı sağlamanın yanı sıra uzak yerleşim yerlerine ısı ve aydınlatma sağlamak ve su altı keşiflerinin verimliliğini artırmak için esnek şekilde kullanılabileceğini dile getirdi.

Putin, "Gelecek için büyük bir temel atılmıştır ve bu yönde kesinlikle ilerleyeceğiz. Rusya kimseyi tehdit etmiyor. Diğer tüm nükleer güçler gibi Rusya da nükleer ve stratejik potansiyelini geliştiriyor" ifadelerini kullandı.