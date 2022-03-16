Putin: "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar" - Haberler

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Putin: "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar"

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Putin: "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek.

Putin: "Yeni gerçekler, ekonomimizde yapısal değişiklikler gerektirecek. Bunlar kolay olmayacak, daha yüksek enflasyon ve işsizliğe yol açacaklar"

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Putin, Enflasyon, Güncel, Haberler

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