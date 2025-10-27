Putin, Venezuela ile Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Venezuela arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı.

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

Buna göre, Rusya ile Venezuela arasında 7 Mayıs 2025'te imzalanan stratejik ortaklık anlaşması Putin tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.

Anlaşma kapsamında, iki ülkenin siyaset ve ekonomi alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesi öngörülürken, enerji, madencilik, taşımacılık gibi alanlarda da ortak faaliyetler artırılacak.

Güvenlik, terör ve aşırılıkçılıkla mücadele gibi alanlarda da iki ülkenin işbirliğini genişletecek anlaşmayla, mevcut işbirliklerinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Rusya ve Venezuela, dünyanın en çok petrol rezervine sahip ülkeleri arasında yer alıyor.