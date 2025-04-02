Putin ve Wang Yi, Rusya-Çin Stratejik İşbirliğini Güçlendirdi

MOSKOVA, 2 Nisan (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Çin'in küresel çalkantıların devam ettiği bir ortamda stratejik işbirliğini sürekli olarak artırması gerektiğini söyledi.

Salı günü Kremlin'de konuk Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya gelen Putin, Rusya-Çin ilişkilerinin üst düzeyde gelişimini sürdürdüğünü kaydederek çeşitli alanlardaki tatbiki işbirliğinin derinleştiğini ve "Rusya-Çin Kültür Yılı'nın" halkın coşkulu desteğiyle ikili dostluğun temelini daha da sağlamlaştırdığını ifade etti.

İçinde bulunduğumuz yılın Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda kazanılan Sovyetler Birliği zaferinin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Putin, Çin'in temsilcilerini Rusya'da düzenlenen anma etkinliklerine katılmaya davet etti.

Putin, bu yıldönümünün Rusya-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığını yeni seviyelere çıkarması ve Birleşmiş Milletler, Shanghai İşbirliği Örgütü ve BRICS gibi çerçevelerdeki çok taraflı işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Küresel çalkantıların sürdüğüne dikkat çeken Putin, iki ülkenin stratejik koordinasyonu sürekli artırarak dünyaya güçlü bir sinyal göndermesi gerektiğini dile getirdi.

Putin, Çin-Rusya ilişkilerinin iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda derinleşen siyasi güven, daha yakın stratejik uyum ve devam eden tatbiki işbirliğiyle ön plana çıkan dirençli ve istikrarlı bir ortaklık haline geldiğini vurguladı.

Putin söz konusu işbirliğinin iki ülkenin kalkınmasına ve önemli uluslararası ve bölgesel ilişkilerdeki ortak çıkarlarına güvence sağladığını kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang ise Çin-Rusya işbirliğinin "hiçbir zaman üçüncü tarafları hedef almadığını" ve dış müdahalelerden etkilenmediğini belirterek, söz konusu ilişkilerin uzun vadeli bir vizyonla "genişlemeye devam edeceğini ve duraksamayacağını" vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, günümüzde çalkantılı dünyanın kritik öneme sahip istikrar unsurları olan Çin ve Rusya'nın, 2. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını ve savaş sonrası uluslararası düzeni ortaklaşa savunması ve Birleşmiş Milletler'in küresel sistemdeki merkezi rolünü desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Wang, iki ülkenin de çok taraflılığı ileriye taşıma ve uluslararası ilişkileri demokratikleştirme konusunda kararlı olduğunu kaydetti.

Wang, Rusya ziyareti çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği bir dizi görüşmede ikili ve uluslararası konuları da ele aldı.