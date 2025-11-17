Haberler

Putin ve Trump Zirvesi İçin Hazırlıklar Devam Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin ile Trump arasında yapılması planlanan zirve için hazırlıkların hızlandığını ve gerekli koşulların en kısa sürede sağlanmasını umduklarını belirtti. Peskov, NATO ile olan gerilimler ve Ukrayna'daki durum üzerine de değerlendirmelerde bulundu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirvenin, gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Rusya ile NATO arasında savaş yaşanabileceğine dair yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bu tür militarist söylemler, Avrupa başkentlerinde giderek daha fazla duyuluyor. Rusya'da NATO ile çatışmanın bir destekçisi yok ancak meşru çıkarlarımızı sağlamak için önlemler almak zorunda kalıyoruz ve almalıyız." diye konuştu.

Peskov, Ukrayna ile esir takası konusunda uzmanlar seviyesindeki temasların yürütüldüğünü söyledi.

Putin ile Trump arasında gerçekleşebilecek olası zirveye ilişkin Peskov, "Zirve için hazırlıklar tamamlanıp gerekli koşullar oluşunca bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu koşulların ne zaman oluşacağını tahmin etmek pek mümkün değil ama elbette hepimiz bu koşulların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD'de Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik yasa tasarısıyla ilgili süreci izlediklerini, tasarının kabulünün Rusya tarafından "son derece olumsuz" şekilde karşılanacağının altını çizdi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu

Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu
Yunanistan'dan Türk tatilcilere skandal muamele

Yunanistan'dan Türk tatilcilere skandal muamele
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda

Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski Başbakan'a idam cezası, insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı

Eski Başbakan'a idam cezası
Tom Cruise, Onursal Oscar Ödülü'nü aldı

Hollywood'un efsanesi ödül gecesinde herkesi duygulandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.