Putin ve Trump, Üçüncü Bir Ülkede Toplantı İçin Anlaştı

MOSKOVA, 14 Şubat (Xinhua) -- Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın "üçüncü bir ülkede koordinasyon ve çalışma toplantısı yapma konusunda oldukça hızlı bir şekilde anlaştığını" bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov perşembe günü yerel medyaya yaptığı açıklamada çalışma toplantısının nihai yerine henüz karar verilmediğini, ancak görüşmenin iki liderin karşılıklı ziyaretlerinden önce gerçekleştirileceğini belirtti.

Sözcü, önümüzdeki günlerde iki ülkenin çalışma ekiplerinin zirve toplantısına hazırlık amacıyla irtibata geçmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Olası barış görüşmelerine bir şekilde Ukrayna tarafının da katılacağını kaydeden Peskov, "Ukrayna şu ya da bu şekilde görüşmelere katılacak. Hem ikili bir Rus-Amerikan diyaloğu hem de Ukrayna'nın dahil olacağı bir görüşme olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sözcü, iki liderin "en karmaşık sorunlar karşısında bile" Ukrayna çatışmasını müzakere yoluyla çözüme kavuşturma niyetlerini teyit ettiğini belirtti.